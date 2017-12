In carreggiata dopo i bagordi natalizi

di Erika Perini

- Le aspettiamo tutto l’anno, le abbiamo vissute intensamente e senza farci mancare nulla (e dico proprio nulla!); ora però le vacanze di Natale sono finite e si ritorna alla quotidianità con quel gran fardello dei chiletti in più.

Anche chi sfoggia fieramente ciò che duramente guadagnato a suon di panettoni e pandori, avranno almeno una volta nella vita cercato su internet “dieta detossificante dopo le feste”.

Lasciamo da parte i sensi di colpa e ritorniamo al nostro regime alimentare corretto, seguendo alcuni consigli per sgonfiarci e ritornare al nostro peso forma.

Lo scrivo e lo ribadisco: evitiamo diete da fame che ammazzano il metabolismo o diete detox dove si perdono 5 chili in tre giorni… ma soprattutto eliminiamo la parola “dieta” dal nostro vocabolario che spesso è in grado di buttarci giù l’umore.

Innanzitutto, un buon regime alimentare prevede un alto consumo di sostanze depurative nonché di fibre, vitamine, acqua e sali minerali che saranno di aiuto per depurare l’organismo e il fegato dagli eccessi delle feste.

Perciò largo al consumo di frutta e verdura, rigorosamente di stagione, e di prodotti integrali.

Cerchiamo di creare pasti nutrizionalmente equilibrati: per esempio associando ai pasti principali (che si tratti di un primo o di un secondo) abbondanti verdure ricche in fibre e con alto potere saziante.

Non vi spaventate... nessuno si è mai trasformato in una pecora dopo aver mangiato tanta verdura. Anzi il vostro organismo ne sarà contento.

Bevete, bevete e bevete: ovviamente acqua. Evitiamo tutte le bevande zuccherate ed alcolici che sono stati nostri amici intimi in queste feste.

Se abbiamo difficoltà a bere acqua allora possiamo anche camuffarla con qualche tisane o del tè verde ovviamente tutto senza zucchero.

Limitiamo il consumo di carne rossa e carni processate e prediligiamo uova, pesce e carni bianche.

Limitiamo anche il consumo del sale! Ciò significa di limitare sia l’aggiunta di sale ai nostri piatti sia l’utilizzo di quei alimenti che di per sé lo contengono (il famoso sale nascosto) come snack salati, tonno in scatola, ketchup, prosciutto crudo, cotto e purtroppo anche la nostra amata bresaola. Il sale sarà sicuramente un vostro nemico dato che un suo eccesso causa ritenzione idrica e aumento della pressione arteriosa.

Altolà ai grassi cattivi che vanno sicuramente ridotti. Allontaniamo perciò i cibi ricchi di grassi saturi contenuti principalmente in formaggi, olii vegetali e carni rosse e prediligiamo i grassi buoni presenti nel pesce nell’olio di oliva nella frutta secca e nella carne bianca.

Non dimentichiamo infine di svolgere attività fisica, utile per rimettersi in forma e per bruciare i grassi accumulati durante le festività.

Visto?? Niente di più facile!! Spesso veniamo attirati da diete particolari ma soprattutto strane quando invece è la normalità la chiave vincente.