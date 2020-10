Immagini che parlano chiaro: "Via degli Stagnoni, un danno d'immagine alle aziende"

- Buongiorno,

dopo ripetute lettere ai vigili urbani, all’Acam e allo stesso sindaco sul degrado di Via degli Stagnoni, oggi ci ritroviamo in queste condizioni, con rifiuti smaltiti lungo la strada e nomadi che bivaccano lungo la stessa, causando un degrado totale dell’ambiente.



Questo crea anche un notevole danno d’immagine alle aziende presenti, in quanto i clienti vengono fermati da questi nomadi in cerca di materiale ferroso creando disagio e timore. Stanchi di questa situazione che persevera negli anni, vogliamo fare presente anche a voi di questa situazione, per renderla pubblica. Ci sembra impossibile che dobbiamo essere abbandonati a noi stessi e a queste incuranze del comune.



Grazie

Luca Gianfranceschi Luca