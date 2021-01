Il ringraziamento della famiglia Benacci al personale dell'ospedale San Bartolomeo

- Bruno Benacci e i suoi famigliari, al termine della lunga degenza, sentitamente ringraziano per le cure, l’instancabile dedizione e l’attenzione prestate dal personale dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana: l’infermiere del reparto di Rianimazione, Riccardo Tonelli che si è prodigato in maniera veramente fraterna per tutto il periodo del ricovero, i medici del Reparto di Pronto Soccorso che hanno prestato le prime tempestive cure, nonché quelli dei Reparti di Cardiologia e Pneumologia: il dott. Massimiliano Sivori, la dott.ssa Valentina Pinelli, il dott. Luigi Chiaffi, la dott.ssa Novelli, gli infermieri e gli Oss.