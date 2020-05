Il parrucchiere di Bolano: "Partite Iva difese incessantemente da senatrice Pucciarelli"

- Sono una partita IVA e all'apertura della fase 2 dell'emergenza da covid-19 il 18 maggio 2020 riuscirò finalmente a riaprire i battenti della mia attività commerciale, sita nel comune di Bolano. Dall11 marzo come tutti gli italiani ho osservato il fermo a casa, un lockdown drammatico, ma condiviso nella sua finalità di ridurre al massimo il diffondersi del contagio del virus. Così mentre i giorni passavano, scanditi come carcerati in casa (ma senza averne gli

stessi privilegi) aumentavano le difficoltà di chi come me ,a causa della chiusura forzata del proprio esercizio ,non poteva più contare sulla certezza del proprio guadagno giornaliero! Garantisco personalmente che, dopo 40 anni di attività indefessa nel campo della moda ,guardare alla ripresa del mio lavoro come ad un miraggio nel deserto pronto a svanire nel nulla, è stato destabilizzante !

All’ordine del giorno, di ogni mio giorno, per più di due mesi, non c’ era altro che questo: niente lavoro, nessun guadagno, solo spese che correvano e quell'unica speranza dell'arrivo di quegli aiuti governativi, che ancora oggi non sono arrivati, né a me come titolare dell'azienda, ne ai miei dipendenti (nessuna integrazione, nessuna liquidità da parte delle banche).

Una situazione questa di emergenza nell'emergenza, di sopravvivenza per la mia famiglia e per un lavoro, costruito nel tempo ed arrestato bruscamente senza notizia alcuna di ripresa!

Non mi restava pertanto che unire la mia voce a quella di tanti altri colleghi, di tante partite IVA, che disperatamente lamentavano la necessità di riaprire per evitare il collasso del lavoro e conseguentemente della famiglia. Tutti questi appelli, le proteste della mia categoria per questa chiusura reiterata, sono state raccolte e difese incessantemente dalla senatrice Stefania Pucciarelli, che con quanti mezzi potesse mettere in campo, sia centralmente con il suo gruppo di parlamentari sia localmente, ha tutelato concretamente il nostro diritto al lavoro, la necessità di riappropriarsi di un lavoro sempre più compromesso e a rischio di collasso irreversibile!

Nella buona sostanza credo che se il 18 maggio io e tanti altri commercianti apriremo anticipatamente il nostro esercizio, garantendone la sicurezza, lo dobbiamo alla costante opera di ascolto e di sostegno della senatrice che non ci ha mai lasciati soli e per questo la ringraziamo sentitamente.

Voglio di seguito ringraziare anche il governatore Toti, per essere stato al fianco delle partite IVA liguri, quale importante motore della nostra economia. In questa mia nota di ringraziamento riporto inoltre nomi di alcune delle partite IVA che si associano nei ringraziamenti: Fabrizio Celle Chicco, Ornella Style parrucchiera, Matteo Originale Fotoori, Valentina Masoni estetista.



Attilio, parrucchiere a Bolano