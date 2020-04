Il meccanismo delle garanzie per la liquidità delle imprese

- Una gestazione travagliata, quella del Consiglio dei Ministri di ieri per dare il via al meccanismo delle garanzie per la liquidità delle imprese e partite iva, artigiani, commercianti, professionisti. (400 miliardi di garanzie dallo Stato). In particolare, per le piccole e medie imprese, artigiani, commercianti, arti e professioni, si tratta di una garanzia diretta totale gratuita dello Stato per prestiti fino a 25.000 euro, elargiti, dalle banche senza valutazioni del merito di credito da parte del Fondo, e oltre i 25.000 euro con una serie di atti legati al fatturato delle Pmi. Una boccata di ossigeno per la nostra economia ligure, fatta da aziende artigiane, edilizia, agricoltura, meccanica, ma soprattutto per quelle attività legate al turismo e commercio, bar, ristoranti, alberghi, che vedono azzerato per la chiusura, il monte ricavi, e per le attività non considerate essenziali dal decreto del governo (lock down). I tassi di interesse per i prestiti, si collocano tra il 0,2 e 0,5%. Il Fondo coprirà anche quelle aziende con inadempienze probabili o con esposizioni debitorie e deteriorate purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020. Pertanto in pratica, i tempi più veloci di procedura automatica, si potranno avere fino a 25.000 euro, sia per le piccole medie imprese, sia per partite iva, comunque non oltre il 25% del fatturato del beneficiario dell’ultimo bilancio. La restituzione è fino a sei anni e inizio del rimborso non prima di 24 mesi.



Mario Bonelli

Dottore commercialista in La Spezia