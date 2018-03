Il compiacimento per l'operazione della Municipale: "La neve come una pergamena"

- È indubbio come la neve sia una mirabile pergamena sulla quale gli uomini lasciano scritture leggibilissime, come indubbio è quanto afferma Alano delle Isole, famoso teologo e filosofo francese del XII secolo, quando scrive come ogni creatura sia per noi, come un libro e la pittura, uno specchio. Una saggezza antica quella di Alano; una saggezza che fonda il proprio sapere tra le fredde abbazie del nord ed in secoli nei quali l'uomo e la natura vivevano in simbiosi ed in tempi nei quali l'uomo regolava i propri ritmi vitali sulla natura stessa. Ma la metamorfosi dei tempi e degli stilemi di vita, ci hanno costretto e ci costringono a non poterci fermare per volgere il capo tra la natura e le sue cose, per così poter vedere, capire ed agire. C'è però ancora qualcuno che sa leggere in quelle pergamene naturali come la neve ad esempio, che ci vengono poste innanzi agli occhi per poter decifrare ciò che la natura stessa ci vuol dire. Abili decifratori di siffatti messaggi sono stati i colleghi della Polizia Locale della Spezia i quali, grazie alle orme lasciate sulla neve, hanno tratto in arresto uno spacciatore (leggi qui). Grazie a diverse segnalazioni, i colleghi spezzini hanno avviato una serie di indagini ed appostamenti che hanno portato alla scoperta di un alloggio di fortuna, in un'area boschiva, occupato da tre nordafricani clandestini.



Uno di questi era anche in possesso di 40 grammi di sostanze stupefacenti di varie tipologie e denaro riconducibile all'attività di spaccio che è stato sequestrato insieme ad un bilancino di precisione. Da qui l'arresto dello spacciatore e la denuncia per concorso nel reato di spaccio per i soggetti che erano in sua compagnia, oltre anche, per tutti, la denuncia per il reato di clandestinità. Ecco un'altra brillante operazione che vede protagonisti i colleghi del Gruppo Sicurezza

Urbana del Comune della Spezia e questo, a riprova di quanto sia fondamentale la presenza della Polizia Locale nel tessuto cittadino e sociale ed in tutte le situazioni di emergenza o di degrado. I ragazzi della Locale del Golfo dei Poeti, non sono nuovi a queste operazioni antidroga ed anticrimine, portate a termine con successo grazie alla conoscenza del

territorio, alla volontà dell'amministrazione a garantire sicurezza e decoro ed a conferma, anche per i più scettici, di come la Polizia Locale non sia seconda a nessuno per capacità interventiva e professionalità.



Per questo il Fuori Coro vuole rappresentare il proprio compiacimento per l’eccellente operazione svolta, Sig. Sindaco, Sig. Comandante ed esternare i propri complimenti ai colleghi del Comando della Polizia Locale della Spezia, complimenti perché non è mai facile scovare dove questi trafficanti senza nome e senza volto si nascondano per dare forma alla loro "attitudine imprenditoriale" di venditori di veleno mortale. Non è mai facile ma anche stavolta i colleghi ce l'hanno fatta, bravi ragazzi.



Complimenti!