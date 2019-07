Il comitato Piano di Pitelli: "Orlando ha il coraggio di parlare di Enel...?"

- E' a dire poco incredibile che l'ex ministro Orlando abbia il coraggio di parlare della questione Enel.

Ricordiamo che il partito di cui egli è da anni un esponente di punta sia locale che nazionale (il Pd) è stato a tutti i livelli la esiziale controparte della battaglia condotta dagli spezzini impegnati a chiedere la dismissione dalla nostra città della centrale. Su cui peraltro la cittadinanza si era espressa con referendum.

Lo stesso Orlando in particolare è stato il ministro dell'Ambiente che nel 2013, quando l'autorizzazione della centrale Enel della Spezia era scaduta e sottoposta a nuova procedura presso quel ministero, ha firmato l'attuale autorizzazione che ha consentito la permanenza nella nostra città della centrale a carbone per altri otto lunghi anni, rinnovabili per ulteriori 8.

Pertanto riteniamo assurdo che oggi questo politico se ne esca pontificano su un problema che costituisce una piaga per la quale gli spezzini non possono che ringraziare lui stesso e il suo partito.



COMITATO PIANO DI PITELLI