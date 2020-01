Il biodistretto della Val di Vara tra le mete alternative del Guardian

- Where to go on holiday in 2020: the alternative hotlist. Un viaggio nell'Europa più lontana dai flussi turistici tradizionali, fra Gothenburg e la Slovenia, Flims Laax Falera in Svizzera, Menorca e l'olandese Rotterdam. Fra le diverse proposte elaborate dal prestigioso quotidiano britannico "The Guardian" c'è anche, con lieta sorpresa, il biodistretto della Val di Vara, annoverato fra le proposte delle venti migliori località "to visit in 2020 celebrates inspiring conservation and community projects that are making a difference to people and the planet". Così luoghi e toponimi a noi noti come San Pietro Vara oppure i diversi agriturismi citati dalla giornalista che se n'è occupata, Liz Boulter, rientrano in questa lista che annovera anche Cairngorms e Davagh Fores nel Nord dell'Irlanda. Vai a leggere l'articolo e tutto quel che di buono si dice della "nostra" valle cliccando qui