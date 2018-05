Il Levante chiede i dati sull'inquinamento portuale acustico e atmosferico

- Un incontro con l’Arpal regionale ligure è molto importante per fare prevenzione con i controlli sistematici e programmati sull’inquinamento acustico ed atmosferico in particolare nelle zone in cui vi sono presidi a rischio inquinante e, nel caso di cui stiamo parlando,per i rumori causati dal porto commerciale che da oltre 20 anni tormentano decine di migliaia di cittadini dei quartieri del levante.

Sino al 2008-2011 tali rilevamenti venivano dati alla popolazione attraverso il Comune con tabelle riportanti i dati giorno per giorno

Da quell’anno in poi,ad ogni nostra richiesta diceva di andare sul sito regionale e la cosa diventava complicata per un semplice cittadino, che poteva anche essere sprovvisto di computer, ma anche potendolo fare i dati non erano aggiornati come loro sostenevano in quanto presumibilmente non erano rispettosi delle procedure previste dalla legge vigente.

Insomma ci troviamo di fronte ad un sistema informativo che presumiamo sia sottovalutato e per avere i dati occorre ricorrere all’Autorità Portuale.

Ma per legge il responsabile è il Comune ed è questo ente che deve essere depositario dei dati da fornire ai cittadini anche perché l’Autorità portuale viene dagli stessi contestata ed alla fine della storia la stessa finisce con l’essere controllore e controllato!

Per avere chiarimenti su questo argomento che è un importante aspetto di prevenzione e controllo, chiederemo a breve i dati al Comune quale rappresentanza istituzionale eletta dai cittadini che è peraltro responsabile della salute degli stessi.