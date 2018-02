Il Comitato di frazione di Pozzuolo: "Sindaco, ecco le nostre priorità per il borgo"

- In qualità di componente del comitato di frazione di Pozzuolo chiedo rispettosamente all’amministrazione comunale di poter condividere alcune problematiche relative alla frazione di Pozzuolo attraverso un confronto che fino ad oggi non c’è stato sicuramente per nostra responsabilità.



Come cittadino del comune di Lerici ho apprezzato il pragmatismo e la volontà di voler risolvere i problemi del territorio ; tuttavvia ritengo necessario approfondire con il Sindaco e la sua squadra le esigenze e le prospettive dell’abitato di Pozzuolo.



Ritengo che il confronto sia utile anche per mantenere attiva una comunità e rafforzare il senso di appartenenza ed il confronto con l’Amministrazione comunale non deve essere letto come momento di disaccordo ma piuttosto un occasione per collaborare e, ciascuno con il proprio ruolo e le proprie competenze, dare il suo contributo.



Con spirito collaborativo e costruttivo mi permetto di rappresentare alcune delle problematiche di cui la nostra comunità si aspetta risposta:



Centro polivalente: miglioramento dello stabile;

Area della rotonda in località “Altino”: recupero e valorizzazione dell’area di proprietà comunale antistante il “centro polivalente”;

Forte dei Pianelloni: recupero e valorizzazione turistico-culturale-ricettivo;

aree Demaniali dismesse : anche a margine della via Pianelloni, via Pozzuolo e via Militare;

Piazzatta antistante la chiesa di San Giovanni e Pietro: riqualificaziione della piazzetta antistante la chiesa (realizzazione di nuova pavimentazione, arredo urbano);

Campo di Falconara: gestione e prospettive future;

Campetto da bocce (località Altino): quale utilizzo? Ipotesi di valorizzazione con cambio d’uso in area gioco bimbi, area di incontro e sosta per anziani? Arredo urbano, piccol area coperta?;

Area giochi in via Pianelloni (in località Casamenti): interventi di manutenzione straordinaria;

Scuola “Artena” (ex elementare): utilizzo e valorizzazione;

Riattivazione di un esercizio commerciale (negozio di alimentari);

Illuminazione e videosorveglianza;

Sentieristica: recupero, potenziamento e valorizzazione dei sentieri che collegano l’abitato di Pozzuolo con le frazioni limitrofe ed inserimento di questa sentieristica anche in una rete “delle vie di mezza collina del golfo di Lerici”;

Salita del Muggiano-via Pianelloni: taglio delle piante e messa in sicurezza delle scarpate. Utilizzo della viabilità;

Decoro urbano: Azioni della pubblica amministrazione a riguardo di alcuni edifici privati posti in prossimità della strada pubblica e che versano in grave stato di degrado;

Bonifica dell’area sopra al Muggiano

Servizio di raccolta rifiuti: migSi tratta di una attività ben riuscita e che con la collaborazione di tutti potremmo migliorare (eliminazione delle microdiscariche abusive e potenziamento della raccolta dei rifiuti speciali –Medicinali, batterie, olii esausti-. Riflessioni sull’area ecologica degli Scoglietti.



Quelle riportate sopra sono alcune delle domande che gli abitanti si pongono e che, a mio avviso, proprio il Consiglio di Frazione deve essere un occasione di confronto e di proposizione delle iniziative da intraprendere.



Sicuro di trovare una amministrazione sensibile ed attenta la saluto cordialmente.