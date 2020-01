Gli studenti in piazza ieri: "Le nostre battaglie danno risultati sperati"

- Anche se per la prima volta sventolavano solo tricolori e non si sono viste bandiere con la stella rossa o la solita "bella ciao" le nostre battaglie iniziate dallo scorso anno stanno portando a grandi risultati tanto da spingere le Istituzioni a mettere in gioco finalmente cifre importanti per la manutenzione degli edifici scolastici.

Il fatto che stiamo ricevendo così tanti attacchi dimostra quanto inizino a prenderci sul serio e che la direzione sia quella giusta.

Siamo determinati a non mollare e a continuare su questa strada, incrementando ancora di più il nostro impegno e la nostra voglia di cambiare le cose.

Lasciamo agli altri le polemiche. Le inutili strumentalizzazioni non ci interessano e lo dimostreremo rifiutando ogni compromesso.



Alice Sarbunk, Leonardo Viti, Sofia Canciani, Alessandro Manuel Manglaviti