Gianluca Vialli a Monterosso, fra sole e fitness

Candidato alla presidenza della Figc, il popolare ex attaccante di Juventus e Sampdoria è stato immortalato sulla spiaggia di Fegina.

- Fra i monterossini, i turisti settembrini e i pendolari, si scorge la figura inconfondibile di Gianluca Vialli, indimenticato cannoniere degli anni '80-'90 con le maglie di Sampdoria, Juventus e della Nazionale azzurra, bronzo ai Mondiali di Italia '90. Da anni volto e commentatore di Sky Sport, con un passato da allenatore in Inghilterra, Vialli si è presentato sull'arenile di Fegina in compagnia di alcuni amici: seppur travisato con occhiali da sole e cappellino da baseball, all'ombra del Malpasso, è stato riconosciuto da diverse persone, molte delle quali lo hanno avvicinato per una stretta di mano e un autografo. Gentilissimo con le signore, si è goduto la giornata di mare con gli auricolari alle orecchie, fra la spiaggia baciata da un sole bellissimo ed un comodo lettino, con breve pausa abbronzatura per il pranzo. Per Vialli, 54 anni compiuti lo scorso 9 luglio, è un mese decisivo, professionalmente parlando: candidato alla presidenza Figc, aspetta di conoscere il suo futuro il prossimo 22 ottobre, data in cui con tutta probabilità dovrebbe venire assegnata la poltrona più imporante del football di casa nostra.