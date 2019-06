Futuro e Radici: "Raccolta rifiuti e spazzamento: ma Lerici non doveva risparmiare un milione?"

- Da anni ci viene propinato il verbo che cambiando gestore il Comune di Lerici avrebbe risparmiato più di un milione.

E’ uscito il bando e la cifra, rispetto al gestore attuale, è inferiore di euro 200.000, che, per carità, sono soldi.

Peccato che, leggendo con più attenzione, si nota che quanto ottenuto dal Conai per l’acquisto del materiale di risulta, mentre precedentemente andava al Comune, ora andrà al gestore.

Quindi 200.000 meno 140.000 = 60.000.

Beh, comunque è qualcosa, se non fosse che, guardando meglio, sono stati tolti il lavaggio strade e la pulizia delle scogliere che quindi (almeno speriamo) verranno appaltati separatamente.

Viene anche ridotto il numero degli operatori di circa 5 unità e quindi 5 persone perderanno il lavoro e certo non migliorerà la qualità del servizio.

Senza contare che è molto probabile che il bando venga impugnato sia dalla Provincia che da Acam-Iren.

Al bando viene allegato anche il piano dello spazzamento, con una cartina che rende impossibile il controllo da parte del cittadino e, rispetto a prima, vi è un mese in meno considerato “estivo” con passaggi più frequenti.

Ah, a monte del bando c’è ovviamente un’altra bella consulenza esterna, questa volta non affidata al simpaticissimo Ambrosini, ma che comunque quota euro 36.600.

Insomma, un affarone, e il milione deve essere quello del Corriere dei Piccoli.



Associazione Culturale Futuro e Radici