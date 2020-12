Follo, un lettore: "I giorni per il ritiro della plastica sono tutti festivi... Si intervenga"

- La presente per segnalare l'accumularsi di rifiuti nel punto di raccolta del paese di Follo alto in quanto non è stato comunicato che il giorno di Natale non ci sarebbe stata la raccolta e per segnalare inoltre che anche il prossimo giorno destinato alla raccolta della plastica è sempre festivo e il primo giorno feriale è tra 3 settimane.

Si richiede di provvedere per questioni di igiene pubblica, prevenzione di incidenti stradali in quanto il punto di raccolta è sulla strada e non definito in maniera fisica e per la difesa dell'inquinamento da plastica delle zone verdi attinenti al paese.



Saluti,



F.P.