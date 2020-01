Ferraioli a Piaggi: "A che punto è l'area sgambatura in centro? E cosa succede alla Maggiolina?"

- L’anno scorso e precisamente il 15 maggio 2019 scrivevo una breve nota stampa indirizzata all’assessore Luca Piaggi (pubblicata nella rubrica delle lettere di Città della Spezia) dove mettevo in evidenza lo stato di degrado dell’Area cani del Parco della Maggiolina, area in cui si evidenziavano numerosi problemi e chiedevo spiegazioni riguardo all’abbandono del progetto dell’area di sgambatura cani ai giardini pubblici in centro città.



Una piccata risposta dell’assessore Luca Piaggi in data 19 maggio 2019 (pubblicata nella sezione attualità di Città della Spezia) non si faceva certo attendere e a parte la solita litania sul fatto che la precedente amministrazione non aveva fatto nulla e se tutti aspettassero l’attuale amministrazione, aggiungeva che la mia era una nota stampa per salire sul piedistallo della celebrità ossia avere un po’ di notorietà. L’assessore nella nota stampa aggiungeva riguardo al progetto dell’area cani in centro città (riprendo testualmente) "strano che a me risulti approvato, finanziato e già presentato ad una commissione consiliare, addirittura con una alternativa già condivisa con la Soprintendenza. Ancora più incredibile che nella medesima commissione consiliare si sia deciso di ampliare il progetto per verificare anche i lavori da fare sui giochi dei bimbi".



A lui risultava! E io mi ritenni soddisfatto senza voler cadere in ulteriori sterili polemiche.

Allora oggi appare onorevole e da cittadino senza alcuna velleità di salire sul piedistallo che lascio volentieri a lui nel ruolo che riveste ma corre l’obbligo di fare qualche considerazione in merito:



- Dov’è finito il progetto dell’area sgambatura cani ai giardini pubblici? Sono sempre in programma i lavori e quando inizieranno e bisogna anche chiedere quando si prevede finiscano? Anche perchè è il 23 gennaio 2020!



- A che punto sono i lavori nell’area cani alla Maggiolina? Perché pare evidente anche senza dover interpellare nessuno, basta passarci, che i lavori siano fermi e l’area sia chiusa da tempo.



Ora, gentile assessore Luca Piaggi, più che un commento polemico piacerebbe a me ma anche a tanti nostri concittadini avere qualche risposta in merito. Sappiamo che non si fanno i miracoli ai quali credo solo dal punto di vista religioso ma certamente seppur belle non ho mai creduto alle favole.

E allora non si chiede molto ma almeno un minimo di chiarezza e qualche certezza!

Gentile assessore Piaggi io sarò forse spesso poco attento ma non mi pare di vedere nulla di nuovo! Poi mi dica lei!



MAURIZIO FERRAIOLI