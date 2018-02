di Erika Perini, biologa nutrizionista

- Oggi giorno diamo sempre più importanza alla dieta e alla nostra alimentazione venendo sempre di più bombardati di informazioni relative ad essa. Tuttavia non sempre ciò che arriva alle nostre orecchie è vero… Bisogna quindi saper distinguere il vero dal falso per non venir travolti da mode o comportamenti infondati.

Quotidianamente sentiamo etichettare alcuni alimenti come dietetici o light quando in realtà non hanno, di per sé, proprietà dimagranti e per questo finiamo per sostituire un alimento ad un altro.



Vediamo qui di seguito alcuni falsi miti alimentari e le domande che spesso mi vengono fatte.



D: E’ vero che gallette, cracker o grissini sono meglio del pane?

R: ASSOLUTAMENTE NO!

Questi sostitutivi del pane sono falsi alleati della linea perché sono: più calorici, ricchi di grassi e pieni di ingredienti che aumentano la sapidità del prodotto ma non sono di certo un toccasana. Inoltre, essendo prodotti secchi con poca acqua, hanno un potere saziante minore e senza accorgersene si finisce di mangiarne quantità esorbitanti.

Meglio perciò concedersi del semplice pane, ancor meglio se integrale, piuttosto che sfogarsi su cracker e compagnia bella. Infatti il pane integrale contiene meno grassi e più fibra che ci tiene sazi per più lungo tempo oltre che migliorare il transito intestinale.



D: Cereali e Muesli sono prodotti “light”?

R: DIPENDE.

I cereali industriali da prima colazione vengono tutti etichettati e commercializzati come dietetici e sani ma, in realtà, questo è un grosso errore.

Infatti guardando i valori nutrizionali della maggior parte dei prodotti in commercio, noteremo che sono alimenti molto calorici, pieni di zuccheri semplici e grassi, molto lontani da un prodotto light.

Per chi è meno pratico nel leggere i valori nutrizionali può farsi semplicemente una idea guardando i singoli ingredienti. Infatti spesso ce ne sono troppi e il cereale presente è davvero una quantità minima rispetto a grassi, zuccheri, sciroppi ed estratti vari.



D: E le barrette dietetiche?

R: Anche le barrette di dietetico hanno ben poco se non solo il nome. Molto simili ai cereali contengono molti zuccheri semplici che hanno lo scopo di creare una colla per aggregare i cereali oltre che renderle più appetitose.



D: Ho capito: no ai cracker, no alle barrette, no ai cereali industriali… Posso allora consumare in grandi quantità la frutta dato che è un alimento dietetico?

R: NO

E’ di comune conoscenza il fatto che la frutta non rientri tra il cibo cd. “spazzatura”. Tuttavia è altrettanto diffusa la convinzione che questo alimento sia completamente privo di calorie. Tale convinzione è però falsa. La frutta, benché sia assolutamente raccomandata in un sano regime alimentare, è infatti un alimento ricco di zuccheri semplici ed in quanto tale bisogna evitarne un eccessivo consumo.



Impariamo a leggere meglio le etichette degli alimenti e non fidiamoci di tutto ciò che ci passa sotto il naso!