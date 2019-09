Enel risponde al nostro lettore: "Cabina in un terreno di nostra proprietà"

- Buongiorno,



in riferimento alla segnalazione di Tiziano Vergassola pubblicata da Cittadellaspezia.com (rileggila qui), E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce le reti in media e bassa tensione, precisa che la costruzione della cabina è avvenuta su un terreno di E-Distribuzione che è stato fino ad oggi utilizzato impropriamente come parcheggio in quanto l’area non era stata recintata. Per la sua realizzazione la società ha richiesto e ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie (Paesaggistica, Sovraintendenza ai beni architettonici, Arpal, ecc.), nonché le autorizzazioni comunali. La posizione della cabina è stata concordata con la società, l’amministrazione comunale e il costruttore tenendo in considerazione sia gli aspetti tecnici sia di viabilità. Inoltre, la sua messa in opera permetterà a E-Distribuzione di demolire la vecchia e fatiscente cabina a torre posta all’ingresso del paese.



Cordiali saluti