Elezioni, Figoli ringrazia gli uffici: "Vi devo un giro di brioches"

- Spett.li Uffici,

al termine delle attività a supporto delle recentissime elezioni politiche, mi preme rappresentare la mia personale gratitudine a tutti coloro che, con impegno, hanno reso possibile effettuare i servizi richiesti all’Ente in virtù del proprio ruolo istituzionale.



Mi è caro aggiungere che ciò è stato fatto - ed è prezioso - nell’ambito delle mansioni proprie ma - non va dimenticato - anche facendosi carico “di quella cosa in più” a vantaggio dell’intera Collettività. Piccole cose che fanno di noi una Comunità e ci distinguono da un “dormitorio extraurbano”.



Molti concittadini sono venuti presso di me per descrivere come abbiano trovato uffici aperti e lavoro solerte in tutta la domenica: senza risparmiarsi mai, neppure durante quella che - per ogni lavoratore - è la canonica pausa pranzo.



Plaudo all’idea di attivare un team di volontari impegnati a fornire indicazioni logistiche ai votanti, compresi coloro che hanno visto trasferito temporaneamente il loro seggio e che hanno trovato un supporto in più: abbiamo (avete) saputo dire che il Comune c’è.



Mi preme ricordare poi come tali servizi, da parte di tutti, venivano svolti subito dopo l’impegno su strada per garantire la sicurezza della circolazione a seguito dell’abbondante nevicata e ghiaccio di metà settimana: PoliziaMunicipale, SquadraOperai, ancora Volontari e ProtezioneCivile. TUTTI SENZA UNA DEBITA TURNAZIONE!



GRAZIE a tutti! Purtroppo si è abituati a dar troppe cose per scontato, a lamentare le “inefficienze” quando abbiamo tanti spunti per essere molto contenti di noi/ di Voi!



Un pensiero scherzoso, ma davvero con riconoscenza: Vi devo un giro di brioches!!! Ho appreso con fierezza e gratitudine di come abbiate pensato a Voi ed ai nostri Volontari anche per una colazione... un cappuccino… un sorriso senza oneri per nessuno: cose che fanno famiglia e che è giusto valorizzare!!!



LA PROSSIMA VOLTA ULTILE DEVO OFFRIRE IO!!!! Nulla è scontato, men che meno una “pasta” al collega o al volontario che è di turno all’angolo della strada!



Loris Figoli, sindaco pro tempore di Riccò del Golfo