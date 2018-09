Dal Levante: "Il sindaco accetti un confronto pubblico sui temi che riguardano Pagliari e Fossamastra"

- Veniamo a conoscenza che il sindaco della Spezia ha incontrato alcuni concessionari di aree demaniali marittime, firmatari dello sciagurato progetto di ricollocazione nella zona del molo Pagliari, progetto sbagliato perché, oltre a non rispettare la storicità del molo (bene protetto) manca dei requisiti riguardanti la sicurezza sul moto marino, il rispetto della legge regionale sulla mobilità ed i parcheggi, della tutela della Porta di Sion della differenza tra il progetto approvato nella conferenza dei servizi del 2013 al quale il Comune aveva dato l’autorizzazione e quello che stanno eseguendo. Precisiamo che tali denunce che noi facciamo ormai da almeno 2 anni, sono state portate a conoscenza di tutti gli enti interessati ed al comune stesso e che è attesa per novembre 2018 la sentenza del Consiglio di Stato che terrà l’udienza il giorno 18.



Ma trascendendo da tutte queste considerazioni è secondo noi molto grave che, pur avendo richiesto di essere ascoltati circa i gravi problemi che interessano il loro futuro e la loro salute sono invece rimasti inascoltati

Inascoltati sia per quello che riguarda la pianificazione dei quartieri, specialmente per Fossamastra e Pagliari, ora si viene a sapere che su alcuni temi che li riguardano si dà udienza ai concessionari.

Costoro sono le stesse persone che hanno firmato con l’Autorità portuale l’accettazione del trasferimento e oltre ad essere portatori di interessi privati solo ora si ricordano che sono vitali per loro per un paio di argomenti: i parcheggi (carenti in zona anche per chi ci vive) e l’installazione di macchinari sul molo.

Ora si rivolgono al sindaco affinché li aiuti a modificare il progetto intervenendo sulla destinazione d’uso di alcune aree che sono dei quartieri e che dovrebbero essere utilizzate per il miglioramenti della loro vita, se ancora è possibile.

A noi pare che ogni ambiguità debba scomparire e chiediamo al sindaco che si faccia carico di un confronto pubblico e che col suo ruolo di primo cittadino assuma le decisioni giuste e positive per la città e i quartieri del levante che sono sempre e da sempre i più vessati dallo sviluppo (peraltro non rispondente alla legge) del porto commerciale.