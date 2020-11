Dal Favaro: "Attendiamo da oltre un anno la potatura dei platani, ma dal Comune nessuna risposta"

- Buongiorno,

vorrei lanciare tramite voi un grido di aiuto dal Favaro.

Ormai da più di un anno lamentiamo con l'amministrazione le difficoltà dovute alla mancata potatura di molti platani in diverse zone del quartiere. Ormai viviamo in case sugli alberi con tutte le problematiche anche sanitarie (insetti ovunque), ma nonostante richieste e raccomandate non abbiamo mai avuto risposta.

Occorre anche evidenziare come con la vecchia giunta il servizio venisse fatto sempre ogni due anni mentre ora siamo già alla fine del terzo...

In allegato foto dimostrativa.

Grazie se vorrete dare eco.



Saluti



Lettera firmata