Da Valdellora: `Cassonetti dati alle fiamme, sostituiti ma senza alcuna pulizia. Il degrado continua`

- Vi porto a conoscenza che martedì 9 gennaio i soliti imbecilli hanno dato fuoco a tre cassonetti della carta in Via Volta.

Acam dopo due giorni ha provveduto a mettere due nuovi cassonetti, ma non ha provveduto né a togliere i residui dei bruciati né a fare pulizia a tutto oggi 14 gennaio.

La tanto proclamata pulizia dei quartieri da parte della nuova amministrazione per il momento non solo non è migliorata, anzi è peggiorata: sacchetti da tutte le parti e in ultimo anche il fuoco ai cassonetti. Il degrado continua e non si vede all'orizzonte nessun miglioramento. Vi chiede se potete segnalare voi agli organi competenti quanto portato a vostra conoscenza, poiché le proteste di noi cittadini non servono a nulla, o servono a poco.



Grazie,