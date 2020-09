Da Udine: "Simpatizzanti dello Spezia dai tempi di Tacchi, innamorati dei vostri borghi"

- "Non siete soli, non siete soli, noi aspettiamo che l'aquila voli.

Con questo saluto augurale per un buon campionato vi scriviamo da Udine.

In questa città vive l'artista Marino Salvador che ha disegnato un'aquila sollecitato dall'amico critico d'arte Vito Sutto che ha spesso ascoltato il bell'inno dello Spezia, dai toni poetici: "Si va con i nostri colori per mille città, siamo uccelli predatori siamo aquile si sa...

era un covo di pirati e noi siamo i loro figli".

Simpatizzante dello Spezia dai tempi di Oscar Tacchi, Sutto ha incoraggiato Salvador a disegnare un'aquila e mandarla al vostro giornale come segnale di simpatia da Udine dove stasera si gioca Udinese-Spezia.

Marino Salvador, che può essere conosciuto in Internet, ha accettato l'invito e indirizza allo Spezia calcio un augurio e a tutta la città, da parte di entrambi un abbraccio virtuale.

Sutto è stato turista a Spezia e ama quel territorio, da Le Grazie a Porto Venere a Manarola e oltre.

Un omaggio al confine tra l'artistico e lo sportivo ci sta.

Anche nella memoria di Alberto Picco deceduto dalle nostre parti nel conflitto 15-18".



Vito Vittorio Sutto