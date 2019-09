Da San Terenzo: "Il cippo in ricordo di don Castiglione è ancora usato come orinatoio dai cani"

- Gentile redazione,

sono di San Terenzo e ritorno su di un problema, già segnalato da tempo, e che spero sia in fase di definizione.

Mi riferisco al cippo di marmo, posizionato sulla passeggiata a mare, proprio in direzione della chiesa, con sopra riportata una targa in memoria di don Castiglione, che tanto fece per la comunità di San Terenzo e il cui ricordo merita massimo rispetto.

È per questo che mi rivolgo agli animali a due gambe che, quotidianamente, consentono ai loro cani di spruzzare di urina la targa.

A questi maleducati incivili privi di senso civico chiedo: ma è impossibile spostare il cane di mezzo metro per impedire lo scempio, che ogni giorno offrite alla vista di tutti?

Voi non amate il vostro paese né le sue tradizioni, non avete neppure il rispetto del ricordo di chi, nel proprio impegno e lavoro, ha contribuito alla crescita del paese.

Vergognatevi.



Grazie per l'ospitalità e buon lavoro,



GIULIANO BOTTI