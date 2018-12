Da Piazza Concordia: "Cassonetti condominiali stracolmi, bisogna cambiare sistema"

- Spett. Redazione di Città della Spezia,



devo segnalare una situazione ormai insostenibile relativa all’abbandono di rifiuti urbani nella zona di Migliarina nelle pertinenze del condominio di Piazza Concordia 50.

Nel cortile di detto stabile e sotto le finestre di quello adiacente sono stati ammassati rifiuti che non vengono ritirati dagli addetti ai lavori presumibilmente perché i cassonetti stracolmi sono esondati da altri materiali gettati alla rinfusa sopra e attorno ai cassonetti stessi compreso un materasso, un asse da stiro e altri accessori domestici.



Non è pensabile che gli addetti alla raccolta non abbiano segnalato la situazione e che

i responsabili dell’azienda appaltatrice non siano intervenuti cosi come i responsabili comunali.

Certo i cittadini a fronte dei notevoli costi della tassa sui rifiuti auspicherebbero una ben diversa gestione del problema.

Già la decisione di dotare detto condominio dei cassonetti collettivi si è rivelata poco lungimirante in considerazione della popolazione coinvolta. Credo sarebbe sufficiente ritirare i cassonetti condominiali e distribuire quelli individuali come nei fabbricati limitrofi.



Ringraziando per l’attenzione,



LETTERA FIRMATA