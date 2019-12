Da Pagliari: "Strada in condizioni deplorevoli: fondo scioloso e pozzanghere enormi"

- Pochi giorni fa ho fatto sapere all'assessore Piaggi delle condizioni deplorevoli in cui versa la strada e quanto sia pericoloso, per coloro che vanno a prendere il bus in via San Bartolomeo, attraversare il piazzale del parcheggio ex Inma.

Qualche mattina fa, ragione della precedente lettera, mia figlia ha rischiato di cadere sulle foglie marce e sul terreno pericoloso.

Oggi, per non rischiare di fare un bagno nel lago che è divenuto il piazzale di cui sopra, si è vista costretta a evitare la scorciatoia ed ha dovuto fare tutto il tratto che dall’entrata del parcheggio arriva al ponte e da lì arrivare a casa.

Non è obbligatorio che tutti abbiano una automobile o ne abbiano la disponibilità e quindi c’è chi va a prendere il bus e con quello raggiunge il posto di lavoro, nel suo caso la Asl di via XXIV maggio.

Credo di non essere l’unica a far presente i guai di Pagliari, ma né io né gli altri veniamo ascoltati.



Distinti saluti



RITA CASAGRANDE