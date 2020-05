Da Marola: "Quando riaprirà l'ufficio postale del paese? Perché è ancora chiuso?"

- A quando la riapertura della Posta di Marola? Questa la domanda che ci poniamo come abitanti del borgo del Ponente del Golfo dopo questi mesi in cui, con spirito di sacrifico e solidarietà con i dipendenti, ci siamo sobbarcati, spesso a piedi, il tragitto per recarci all'ufficio Postale di Cadimare, invece sempre rimasto aperto.



Ma in questo periodo di riaperture ormai generalizzate tutti ci chiediamo il motivo di questa ulteriore chiusura.

Infatti nell'Ufficio postale della borgata, al quale accedono in molti, non solo gli anziani per la pensione, ma anche molti correntisti postali, si può accedere una persona alla volta, come avviene a Cadimare, e al suo interno vi è un solo dipendente, ben protetto dal vetro a parete intera, proprio come a Cadimare.

Non si capisce pertanto il motivo di tale prolungato disagio per tutta la popolazione.

Chiediamo alla direzione delle Poste di poter vedere finalmente la riapertura dell'Ufficio, così importante per la vita quotidiana del paese.



LETTERA FIRMATA