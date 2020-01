Da Follo: "Chi ha autorizzato la realizzazione di questo scambiatore in Via Colombo?"

- Buongiorno,

colgo l’occasione per augurare a tutti buon anno... tranne a quelli che hanno aggiunto un altro scempio in Via Colombo a Follo, del quale allego foto.

Visto che per quanto riguarda la cabina Enel è tutto in mano ai nostri avvocati e tecnici e la petizione è stata portata agli uffici comunali, dobbiamo aggiungere alla pratica anche la nuova cabina/scambiatore del gas che sta montando Italgas.

Ora vorrei sapere, visto che questa nuova cabina non era prevista, se rientra in una variante in corso d’opera di progetto e approvata da chi. Visto anche che abbiamo un nuovo consiglio comunale che fino a ieri ha criticato la vecchia giunta...

Vediamo se qualcuno risponde.

Comunque: scandali vecchia giunta 1 - scandali nuova giunta 1. E palla al centro.

Vediamo se ci regaleranno un altro scempio ambientale... o dovranno demolire gli esistenti. Vedremo.



Cordialmente,



TIZIANO VERGASSOLA