Da Bocca di Magra: "Rimuovere legname da spiaggia per consentire momenti di relax"

- Durante l'ultima fiumana la spiaggia libera comunale denominata la “Sanità“, situata a Bocca di Magra (frazione di Ameglia) subito dopo il Debiross, è stata invasa come al solito da un grande quantitativo di legname.

Oltre a lei anche il tratto che porta alla suddetta spiaggia è scarsamente praticabile per coloro che ambissero ad accedervi in tutta tranquillità.

Visto e considerato che l’ultimo Dpcm non impedisce gli spostamenti per fare una passeggiata in solitaria ci si chiede perché il nostro Comune non provveda a ripristinare la situazione in maniera da consentirne l’usufrutto e senza nessun pericolo.

So che c'è una cooperativa che si occupa di tali interventi per il nostro Comune, quindi perché non attivarla e consentire alle persone una boccata di relax salmastro in questi difficili giorni così importante?

Anche e soprattutto noi residenti abbiamo il diritto di giovarci di quel posto, magari anche senza trovarci in una situazione rischiosa per la nostra incolumità.



Mannoni Maria Silvia