Comitato della Bettola: "Vogliamo essere annessi al comune di Santo Stefano Magra"

- Noi abitanti della Bettola ci sentiamo completamente abbandonati dalla regione Toscana.

Siamo politicamente invisibili e non ci sentiamo assolutamente tutelati né dal comune di Aulla, né dalla provincia di Massa né dalla Regione Toscana, pertanto chiediamo l'annessione al comune di Santo Stefano di Magra.

Il casus belli, nello specifico, è stato il crollo del ponte della Bettola, che ha prepotentemente fatto riemergere la pessima gestione del territorio da parte delle autorità locali. Inoltre, invece di ripensare la viabilità locale, potendo ricostruire il ponte in una zona più idonea a sostenere il traffico pesante e lontano da problematiche idrogeologiche, che tutti sanno affliggere il nostro territorio, si preferisce ricostruire in un luogo evidentemente pericoloso e inidoneo, addirittura annettendo al ponte la famigerata rotonda, aggiungendo rischi ulteriori.

Tutto ciò tenendo conto che puerili conflitti politici sulla conduzione della regia della ricostruzione risultano sterili, avendo come unico interesse il tornaconto politico e l'immagine regionale della gestione della ricostruzione. La nostra è zona di confine e la viabilità è interconnessa tra le regioni confinanti, dunque non si può pensare di ricostruire senza la collaborazione di entrambe le Regioni.



Il Comitato della Bettola