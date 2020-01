Comitato Fossitermi incontra assessore Piaggi: individuate aree per nuovi parcheggi

- Sabato scorso l’assessore comunale Luca Piaggi ha accettato il nostro invito a visitare il quartiere Fossitermi - La Scorza per vedere di persona le numerose problematiche che attendono da molto tempo un'idonea soluzione.



Nello specifico, abbiamo concentrato la visita sulle criticità prioritarie come la carenza di parcheggi, gli smottamenti di scalinata Perosi e via Fontana, che sono peggiorati soprattutto a causa delle recenti e abbondanti piogge dei mesi scorsi, la mancata cura degli alberi e del verde, la mancata manutenzione e pulizia delle strade, dei marciapiedi delle scalinate e dei tombini e la scarsa illuminazione in alcuni punti.



Fra le diverse proposte, fatte dal Comitato Fossitermi, per individuare e realizzare nuovi parcheggi, l’assessore Piaggi ha ritenuto, previo studio dei tecnici del Comune, che l'area verde vicino all’incrocio fra via Puccini e via di Birano, una striscia di terra parallela a via dei Colli in corrispondenza dei numeri civici 269 e 281 e il tratto terminale di via Seresa (una zona asfaltata, molto ampia, poco utilizzata a causa della difficile accessibilità) possano essere oggetto di studio per la trasformazione in parcheggi.

Tutti i restanti punti erano già stati discussi in occasione dell’incontro avuto a dicembre con l’assessore Piaggi.

Sabato è stata quindi l’occasione per consegnare all'assessore Piaggi la relativa documentazione fotografica, ad esclusione di quella relativa al verde pubblico che nelle scorse settimane è stato oggetto di attività svolte in maniera approfondita. Auspichiamo che tale modo di operare sia programmato anche in futuro.

L’incontro è stato positivo. Ci aspettiamo davvero che questo sia solo l’inizio della soluzione della lunga lista di problematiche che noi del Comitato Fossitermi abbiamo segnalato. Ne beneficerebbero non solo il decoro urbano e la sicurezza, ma soprattutto la qualità di vita di tutti noi cittadini.

Non mancheremo di tenere informata la nostra comunità sull'andamento delle attività richieste.



Comitato Fossitermi