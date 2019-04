Cittadini solerti anche a Pasqua

L'esempio arriva da una decina di indomabili del gruppo "Essere consapevoli".

- Domenica di Pasqua, domenica di pulizie. Si è svolto infatti nell'assai insolita ricorrenza religiosa l’ultimo evento pulizia della spiaggia di Marinella di Sarzana prima dell’inizio della stagione balneare. Anche in questa occasione i volontari che hanno partecipato hanno ritrovato tantissima plasticca, nascosta addirittura nei tronchi degli alberi. Alla presenza dell'assessore Barbara Campi, una decina di prodi pulitori non si è perduta d'animo e non ha certo guardato alla festività.

Con la coordinazione finale di Acam: agli operatori è stato comunicato oltre al luogo in cui sono stati accantonati i rifiuti raccolti in spiaggia, ma anche dell'annosa situazione della strada sterrata di accesso ai bagni (sulla quale abbiamo trovato diversi rifiuti accantonati sui bordi, anche ingombranti (mobili, sacchi, ecc) che qualcuno ha abbandonato.Chi fosse interessato a partecipare ad altri eventi simili può iscriversi al gruppo Facebook “Essere consapevoli”.