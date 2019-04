Bruzzi Alieti: "Sindaco e assessori in corteo a Migliarina, mi sarei aspettato coerenza"

- Spett.le Redazione,



invio la presente per esternare la sorpresa mia e di tanti cittadini della Spezia, di fronte a quanto avvenuto al corteo del 24 aprile a Migliarina.



Se non sbaglio negli anni è sempre stato organizzato dall'Anpi e dal PCI prima e PD - PDS poi, ma quest'anno ha visto la partecipazione del sindaco Peracchini e di ben 3 assessori, con tanto di famiglia, di cui due della Lega.



Premesso che nella vita ognuno fa ciò che vuole, ma dai politici ci si aspetterebbe coerenza, visto che sono stati eletti con il centro-destra dove vi era anche un partito che ha ancora ha nel simbolo la Fiamma Tricolore, vederli sfilare in un corteo con bandiere rosse, falci e martello, e una banda che suona canzoni bolsceviche, (fischia il sasso) ha lasciato stupiti ed indignati molti spezzini.



Un conto è presenziare alla cerimonia ufficiale del Comune, un altro a quella di parte, che non rispecchia gli ideali dei loro votanti, e dei loro partiti (per fortuna non sono tra questi).



Vorrei ricordare ai partecipanti che nella nostra provincia ci furono oltre 300 vittime dei partigiani, moltissimi civili, donne uomini, bambini e gestanti, sarebbe quindi giunto il momento di rendere omaggio a tutti i Caduti non solo quelli che volevano portare l'Italia sotto il giogo sovietico.



Per questo motivo vorrei che i 3 assessori e il sindaco venissero al cimitero dei Boschetti con la fascia tricolore e portare un fiore sulla tomba delle altre Vittime della guerra civile, dimenticate da 70, da tutti tranne che da noi.



Concludo ricordando che nessuno liberò La Spezia, in quanto le truppe della RSI, lasciarono indisturbate la città, e passata la Cisa combatterono l'ultima battaglia a Fornovo, contro i brasiliani, i quali dopo la resa concessero agli italiani l'Onore delle armi.



CESARE BRUZZI ALIETI