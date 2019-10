Bolano e la differenziata, che come sempre non piace a tutti

- "Ormai da qualche tempo nel Comune di Bolano , viene fatta la raccolta differenziata e secondo il parere dei politici locali sembra che tutto funzioni bene, mentre la maggior parte della popolazione, che come al solito non conta niente, si lamenta .

Per prima cosa si è voluta salvare l'apparenza, nel senso che è vero che le strade sono più pulite in quanto la popolazione è costretta a tenersi la spazzatura in casa con tutte le conseguenze negative che ne derivano: odori nauseabondi, poco igiene e, nel periodo estivo, invasioni di ratti di ogni genere, in particolare nei garage e case ed appartamenti al piano terra con spese aggiuntive private per la derattizzazione.



Tenendo presente che le tasse della raccolta rifiuti è anche abbastanza alta i costi benefici sono a sfavore del servizio e della popolazione; pertanto si invita l'amministrazione locale a prendere dei provvedimenti seri e risolutivi, come creare in tempi brevi isole ecologiche e e aree con raccoglitori,in particolare nei grandi condomini, questo per evitare una petizione alla quale la maggior parte della popolazione di Bolano è pronta.

Inoltre, si mette in evidenza che questa amministrazione locale, che attualmente è al secondo mandato, ha risolto pochi problemi reali per la cittadinanza:come, la manutenzione delle strade inesistente, illuminazione stradale scarsa,servizi per anziani scarsi, senza contare la nuova scuola non totalmente operative per problemi burocratrici; infatti la scuola di infanzia è stata riportata nella vecchia struttura. Promesse tante, fatti pochi è il ritornello che va di moda in tutta Italia e Bolano si è adeguato".



Enrico Angelini

ex segretario provinciale UDC La Spezia