Battistelli (Pa Lerici): "Non si getti fango sulle associazioni di soccorso"

Continua il botta e risposta tra Italy Emergenza e Pubblica Assistenza, Anpas e Croce Rossa.

- "L' articolo apparso sulla cronaca di Città della Spezia a firma di Italy Emergenza (qui) è di una gravità e di una disinformazione tale da meritare il biasimo delle persone di buon senso e di tutti coloro che hanno a cuore la sanità pubblica.

Il gettare fango su associazioni che, per cent'anni e attraverso il sacrificio e l'altruismo di tantissimi volontari, hanno garantito assistenza e solidarietà ai nostri concittadini, è un colpo basso da parte della cooperativa sociale Italy Emergenza soggetta, come noi, alle norme contenute nel Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 noto come "Codice del Terzo settore".



Le nostre Associazioni fondano la loro operatività su personale dipendente regolarmente assunto che svolge attività lavorativa a titolo oneroso (con compensi mensili, tredicesima compresa, di gran lunga superiori a quelli delle cooperative) disciplinata da un contratto nazionale tipico e nominato, cioè individuato e conforme alla Legge, sinallagmatico rinnovato il 28 settembre 2017. E su personale che presta la sua generosa e disinteressata opera a titolo gratuito (in questa seconda accezione è il classico volontario) che la Legge equipara comunque ad un lavoratore assoggettandolo al rispetto di tutte le norme assicurative e prescrittive in materia di sicurezza sul posto di lavoro, formazione, privacy etc.



Fra l'altro l'estensore del comunicato stampa di Italy Emergenza farebbe bene ad assimilare le norme contenute nel Codice del Terzo settore dove avrà modo d'acquisire come il comma 1 dell'art. 13 impone alle associazioni no profit "la redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie". L'art 14 intima la pubblicazione del bilancio sociale e l'art. 30 l'obbligatorietà della nomina di un organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti individuate nell'articolo 2397, comma secondo, del codice civile che così recita "almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche".



Con questo articolo Italy Emergenza ha fatto venir meno il codice etico della responsabilità sociale d'impresa. Il ricorso della cooperativa al "post-verità" riferito a notizie completamente false spacciate per veritiere con lo scopo di garantirsi l'eticità del mondo del lavoro come facciata, contrasta con la personale convinzione che solo il rispetto della dignità umana può condurre a scelte efficaci, efficienti ed appropriate a beneficio delle nostre comunità".



Il Presidente della Pubblica Assistenza di Lerici

Cesare Battistelli