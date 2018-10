Asti a New York, un po' di Spezia al Colombus Day

- C'è anche un pezzo di... sprugola a New York nei giorni di Colombo. Il famoso Colombus Day è una ricorrenza celebrata in molti paesi delle Americhe, per commemorare il giorno dell'arrivo del navigatore genovese nel Nuovo Mondo, il 12 ottobre 1492. Nella parata ufficiale con migliaia di persone, c'era anche una delegazione spezzina partita appositamente: a guidarla l’assessore alla Cultura e turismo Paolo Asti che ha così sublimato un anno di scambi fra la Grande Mela e il Golfo dei Poeti, suggellata dal Festival del Jazz dello scorso luglio. Asti è a New York perchè invitato agli Italian Jazz Days, in programma da domenica 7 a domenica 14 ottobre: quest'anno la kermesse coinvolge 33 musicisti jazz che si esibiranno in 6 differenti locali della scena newyorkese: Birdland, Smalls, Minton’s Playhouse, 2E Lounge at the Pierre Hotel, 55 Bar and the American Legion. Ospite della manifestazione anche il pianista Simone Locardi, vincitore del Premio Nicola Tiberio nell’ambito del progetto ‘Young Jazz Book La Spezia meets New

York’. Quattordici talenti in totale cui si aggiungerà anche il talento spezzino Leonardo Corradi, chiamati ad "incontri musicali" con i più grandi maestri del jazz, a cominciare da Antonio Ciacca, che ha curato l'edizione 2018 del festival spezzino.