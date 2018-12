Arbasetti e Casagrande: "La salute non è una priorità per Peracchini e giunta"

- Ancora una volta pare che questa giunta e questo Sindaco,responsabili per legge della salute dei cittadini,non la considerino un’assoluta priorità da affrontare individuando i presidi dai quali emergono le maggiori criticità ambientali in modo razionale senza enunciazioni generiche e dispersive del tutto o niente per “NON FARE”

Lunedì 10 dicembre l’O.d.G riguardava il grave impatto ambientale la cui maggior concausa è l’attività del porto commerciale operante a pochi metri dalle case e gli studi scientifici dei medici espressi in convegni recenti confermano che le emissioni inquinanti,sia atmosferiche che acustiche,comportano rischi per i cittadini che vivono vicino al porto in particolare entro 500 metri dalle fonti inquinanti.

In altri porti gli studi sono stati fatti(Civitavecchia ad esempio)mettendo in evidenza che la cosa è effettivamente così ma il Consiglio comunale ha ancora preso tempo come se in questi 12 anni nulla fosse accaduto a dimostrazione di quanto giuste siano le lamentele dei cittadini.

Qui pare tutto sia in regola ma i controlli preventivi non si fanno,o se ne fanno troppo pochi o non si tengono nella giusta considerazione per la difesa della salute.

Insomma così come in altre situazioni verificatesi nel corso degli anni il grave danno ambientale ha continuato a fare il suo corso sia per le discariche,sia per l’Enel,sia per la Snam e questa città pare essere fuori controllo ancora oggi mentre la giunta comunale continua a fare melina e pare ancorata,da quando è stata eletta,a produrre solo immagine e poche cose prioritarie per loro.



Rita Casagrande per il Coordinamento Quartieri del Levante

Franco Arbasetti per i Vas Verdi ambiente società