Angelini: "Dall'amministrazione di Bolano tante promesse e pochi fatti"

- Come persona moderata sia nella vita che in politica, vorrei fare delle semplici considerazioni sui nostri amministratori locali di Bolano.



Ho letto che verranno sostituiti tutti i lampioni stradali; bene,questo significa che il denaro per opere urbanistiche ci sono.



Ora però asfaltiamo anche le strade ridotte ormai un colabrodo;vediamo di fare una raccolta differenziata più consona alla popolazione mettendo dei raccoglitori a similitudine di la spezia e attivando una isola ecologica ad oggi inesistente.



Durante la campagna elettorale (comunale) erano state fatte tante promesse



ad oggi sono passati più di due anni e sono rimaste solo promesse.Vedi il piano di viabilità, in questo momento difficile per questa area dopo il crollo del ponte di Albiano Magra.Per esempio costruire due rampe di accesso autostradale nell'area di fronte Bartolini; area Fusani, sistemazione area parco fluviale del Magra, trasferimento definitivo degli uffici comunali a Ceparana dove risiede il 90% della popolazione, rafforzare il personale della polizia municipale, per rendere il territorio più controllato e sicuro.



Infine sono rimaste in sospeso tante altre promesse che si potrebbero portare avanti con costi sostenibili da parte dell'amministrazione comunale.



Chiudo dicendo e sperando che almeno in questi due anni successivi qualcosa venga portato a buon fine nell'interesse di tutti.



Angelini cav. Enrico

ex segretario provinciale Udc