Anche Sabrina Salerno conquistata da Porto Venere, fra mare e un giro nel borgo

- Aveva trascorso la domenica nei mari cristallini dell'isola Capraia, nell'arcipelago toscano. Poi con il suo yacht ha fatto rotta sul Golfo dei Poeti giungendo a Porto Venere nella mattinata odierna. E così in questo inizio d'estate un altro personaggio sceglie di passare da qui, dopo Fedez e Chiara Ferragni, Giulia De Lellis, Marcello Lippi e recentemente Cristiano Ronaldo con la compagna Georgina Rodriguez. Si tratta di Sabrina Salerno, classe 1968, cantante, showgirl e attrice italiana, che in verità conosce bene la Liguria, essendo nata a Genova. Celebre negli anni ottanta come cantante di genere Italo disco, ha venduto oltre venti milioni di dischi, risultando essere tra gli artisti italiani che hanno venduto maggiormente all'estero. E' arrivata dal mare, ha fatto un giro nel carugio per eccellenza del borgo, curiosando fra le boutique che vendono prodotti tipici e souvenire. La bella Sabrina, che in gioventù ha indossato anche la fascia di Miss Liguria, esplode nel 1986 con il singolo Sexy Girl, prodotto da Claudio Cecchetto, che ebbe successo in Italia, Germania, Australia e in altri paesi europei, ma è nell'anno successivo che inizia a sfondare anche all'estero con il suo primo album che oltre al primo singolo Sexy Girl conteneva nuovi brani e cover che riscossero successo internazionale, prima su tutte "Boys". Sul suo profilo ufficiale Instagram, che sfiora i 530mila fans, alcune stories del suo passaggio e l'immancabile affaccio dalla porta della Byron che produce anche in lei l'effetto sorpresa che accomuna tutti. Nonostante siano passati diversi anni dal debutto, la Salerno all'alba degli anni 20, conserva una popolarità che evidentemente va oltre le generazioni.