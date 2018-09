Allattamento e Odontoiatria, un insolito connubio

di Roberto Colombo

- Nel 2014 vengo contattato telefonicamente da tale dott.ssa Micaela Notarangelo che si qualifica come: consulente professionale in allattamento IBCLC



"Casco dal quinto piano" e chiedo come potrei esserle utile, sono solo un dentista.

Lei dice che ha visto sul web che sono “masterizzato” in applicazioni laser in odontoiatria. Vero! 2010 Università di Roma La Sapienza, European Master Degree on Oral Laser Applications.



Ma continuo a non capire.



Allora prende a raccontarmi una storia molto originale. Sono un’ex economista, dice, ho lavorato come ricercatrice a lungo in Olanda e Giappone poi sono diventata una mamma a tempo pieno. Allattando, con qualche problema, mi sono appassionata a questa delicata fase della vita mamma-bambino fino a diventare consulente in allattamento IBCLC, una certificazione internazionale riguardo a questa nuova delicata professione.



Mi racconta delle difficoltà incontrate, specie a farsi conoscere dagli attori storici di questa “cosa”: pediatri, neonatologi, ostetriche.



Paradossalmente mi dice è stato molto più facile con le mamme che mediamente sentono quanto sia importante un buon allattamento al seno e che sono disposte a capire fino in fondo perché il loro allattamento risulti, nel caso, problematico.



Tra le molte cause di allattamento problematico, mi spiega, c’è la presenza di frenulo linguale o labiale corto e traente che compromette, in vario grado, la suzione.



Beh, provo a difendermi, io opero i frenuli in bambini e adulti da molti anni. Certo che il laser è il golden standard ma farlo nei neonati francamente mi lascia perplesso. Non saprei come.



Insomma per farla breve ho studiato come trasferire la mia tecnica nei piccolissimi pazienti e come gestire l’intervento. E’ stato necessario anche produrre i documenti di consenso informato e di certificazione, da parte del pediatra curante, della buona salute peri e post natale del piccolissimo paziente.



Da allora la storia di questa attività che trovo così importante direi proprio da un punto di vista sociale è stata bellissima. Decine di bambini operati con grande successo. Allattamenti ripristinati quasi sempre al meglio e bambini che riprendono a crescere in modo ottimale!



La collaborazione con Micaela prosegue con successo. Abbiamo anche iniziato a esportare il nostro know how attraverso comunicazioni congressuali. Fra pochi giorni, il 3 ottobre, per esempio saremo a Vercelli a parlare a medici ostetriche e consulenti. Abbiamo in progetto anche articoli scientifici per riviste internazionali del settore.



E’ vero che mi occupo di chirurgia orale da molti anni ma mai avrei immaginato di arrivare ad applicare le mie competenze anche ai neonati e non per cause diciamo odontoiatriche! Ringrazio Micaela per avermi trascinato in questa fantastica avventura e anche i molti pediatri che avallano la nostra diagnosi e la decisione di operare i piccoli per ridar loro la chance di iniziare la loro vita con un buon allattamento al seno.



Per eventuali ulteriori informazioni o approfondimenti scrivetemi a info@dentisticolombo.it