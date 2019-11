È tempo di una rivoluzione “green”

- È venuto il momento di una rivoluzione verde. Lo dicono in molti, il Governo ha iniziato il cammino, la plastica va diminuita. Certo, una politica di ambientalismo popolare che non si metta di traverso rispetto alla vita quotidiana delle persone. Non si può continuare a consumare inquinando all’insegna di “prima il profitto”, altro che “prima gli italiani”. Lo avete visto il sindaco di Sesta Godano: ha dovuto invitare una famiglia a lasciare la propria casa, costruita sul greto del fiume. Siamo nel 2019 con le case ancora sul fiume, quasi dentro l'alveo, in una situazione di evidentissimo pericolo.



Nel frattempo, che cosa fa la Regione Liguria? Distribuisce soldi ai Comuni dopo i disastri. Dice che è lei, la Regione, ad elargire questi fondi, ma sono in realtà fondi nazionali. Il problema più grave però è un altro: la Regione non programma, non fa prevenzione su questo fronte. Le case sui corsi d'acqua vanno eliminate, è una questione di sicurezza, offendo una valida alternativa abitativa a chi vi dimora. I piccoli Comuni dell'entroterra sono ormai svuotati di abitanti e personale amministrativo e tecnico, di geologi neppure l’ombra.



La Regione deve fare un serio piano della costa: stop ai porticcioli, basta col cemento. La giunta Toti, invece, nulla ha fatto contro l'erosione delle spiagge. Via questa giunta senza programmazione che vuole abolire i parchi regionale: ricordo solo che Andrea Costa, consigliere regionale, vuole abolire l’ente parco Magra- Montemarcello.



Moreno Veschi