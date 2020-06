- Gentile redazione

al giorno d’oggi in un mondo in cui la sicurezza riveste un ruolo cruciale, i comuni e le istituzioni di ogni settore non devono esitare a riconoscere l’importanza di un controllo visivo in tutto il territorio. I sistemi video in tempo reale si sono rivelati tra i metodi più efficaci per risolvere i problemi legati alla sicurezza. E allora via ad una maggior diffusione di videocamere nel raccordo autostradale, teatro anche nei giorni scorsi di numerosi incidenti a causa delle corse sfrenate dei mezzi pesanti e degli automobilisti.



Un lettore