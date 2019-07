"Via Mori chiusa senza nessun preavviso. Bel modo di essere dalla parte del cittadino"

- A Marola in via Giuliano Mori, quella di accesso al paese, dal 2 luglio c'è una voragine con fuoriuscita di acqua subito segnalata. Oggi improvvisamente viene chiusa la strada e reso a doppio senso a vista via Matana, stretta, però nessuno lavora alla perdita del 2 luglio.

Possibile che chi deve intervenire, chi autorizza non si rendano conto dei disagi che provocano sulla comunità' con certe decisioni? Se poi qualcuno vi lavorasse si può anche sopportare ma vedere scritto termine lavori al più presto senza che nessuno lavori contribuisce a radicare il pensiero che in Comune ed ad Acam siano tutti contro il cittadino.

Chiaramente nessun preavviso sulla viabilità modificata. Secondo tutti noi si poteva fare il lavoro senza bloccare la strada, ma sembra che il parere dell'ufficio traffico sia diverso e noi cittadini con le tasse paghiamo un ufficio traffico che ci crea enormi difficoltà.



Stefano Faggioni