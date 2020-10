- “La situazione in via Brugnato è ormai nota da anni: ogni volta che c'è una mareggiata si crea un fiume di acqua fognaria che risale dai tombini. La cosa è inaccettabile”. È quanto ci scrive un lettore che anche questa mattina ha dovuto fare i conti con le conseguenze della nottata di maltempo: “La strada è invasa d'acqua puzzolente, non possiamo stare in questo modo”.