"Via Brugnato perennemente allagata, siamo stanchi delle promesse"

- Buonasera voglio segnalare questo allagamento in Via brugnato, ormai da anni appena piove si allaga, perché il mare non permette di ricevere l'acqua piovana, il problema l'ho segnalato già diverse volte all'Acam, al Comune e ai vigili del fuoco senza risovere il problema.

La strada essendo più bassa del livello del mare non permette alle acque di defluire in mare quando è grosso. Anni fa si era risolto il problema con una tubazione a collo d'oca al termine del condotto in mare, purtroppo mi hanno detto che davanti alla banchina Amatori del mare questo sistema è stato distrutto da un urto con una imbarcazione e mai più sistemato.



È venuto tempo fa il sindaco Federici con sole promesse, ora stanno facendo un nuova rete fognaria distruggendo gli asfalti e i marciapiedi. A Fossamastra abitano tante persone, tutte diverse. basta promesse.



Grazie

Salvatore