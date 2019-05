"Vi racconto un 'cosiddetto prete' che aiuta da sempre tutti"

- "Non esiste azione umana che non sia politica: questo non significa che sia azione partitica.



Se il "cosiddetto prete" avesse suonato le campane a stormo per la goduria, sarebbe stato un atto politico altamente lodevole?



E allora vorrei parlare un poco del "cosiddetto prete ".

In piazza Brin l' unico posto dove gli ospiti possono andare ai servizi è messo a disposizione dal "cosiddetto prete ".

In piazza Brin l' unico posto dove si può trovare ristoro ( pane, generi alimentari, abiti) è messo a disposizione dal "cosiddetto prete ".

La sola cosa che il "cosiddetto prete " non mette a disposizione è il denaro per evitare che serva ad acquistare vino o droga: ma quante bollette o piccoli debiti ha pagato di tasca sua o con il concorso di qualche collaboratore, il "cosiddetto prete "?

La cosa grave è che il "cosiddetto sindaco " non conosca la città che amministra, che non sappia chi siano gli intestatari di luoghi pubblici (biblioteca Beghi o medioteca Fregoso, ad esempio) e che cosa abbiano rappresentato nel tessuto democratico e nella cultura condivisa della comunità.

Il "cosiddetto sindaco" che da' lezioni sul senso dell' Amore cristiano dovrebbe riflettere in modo più approfondito sulla Preghiera Semplice di San Francesco o sulla preghiera del Volontariato vincenziano tenendo presente un dato: se tutto il volontariato laico e confessionale chiudesse per una settimana , sarebbe interessante vedere come il "pubblico " potrebbe affrontare il problema.

Da ultimo mi pare che "Gott mit uns" cioè "Dio con noi" fosse il motto delle S.S.: la fine che hanno fatto, forse, è stato un bello sgambetto da parte di Dio".



Marcella Gemma Tasso