"Vi racconto la storia degli spezzini infoibati"

- Tra le migliaia di vittime finite nelle Foibe o diversamente massacrate per annegamento, fucilazione, sevizie, fame o malattia nei terribili campi di concentramento jugoslavi, ci furono anche degli spezzini che si trovavano nelle martoriate terre istro-giuliane-dalmate per ragioni di lavoro o militare. Ritengo sia giusto, nella celebrazione della Giornata del Ricordo, menzionare i loro nomi rimasti sconosciuti per tanto, troppo tempo (le date del periodo bellico si riferiscono alla morte o alla scomparsa):

Addis Ugo Indo di Filippo n. a La Spezia il 22/05/1893 impiegato PPTT 04/05/1945 a Trieste

Battolla o Batolla Vittorio di Emilio domiciliato a Follo agente P.S. 01/07/1944 a Gorizia

Canese Arnaldo n. La Spezia il 05/03/1917 nocchiere su nave G. Mameli 28/10/1943 nel mare di Pola

Cassettai Rinaldo di Ubaldo n. Lerici il 21/02/1924 militare 11/05/1946 in territorio ex Jugoslavia

Cerulli Mario di Luigi n. Monte Argentario (GR) il 23/04/1918 residente alla Spezia militare riconoscimento avvenuto nel 2010 ignota la data di morte in territorio ex Jugoslavia

Contesso Vincenzo di Giuseppe n. La Spezia il 17/04/1906 impiegato silurificio Whitehead 16/05/1945 a Fiume

Cosenza Giovanni di Catullo n. La Spezia il 21/03/1907 sottotenente MMR 04/10/1944 a Ponte Meduna (UD)

Gerosa Attilio di Luigi n. Anzano del Parco (CO) il 10/08/1889 residente a La Spezia capitano MMR 28/04/1945 a Pola

Giatti Arcangelo di Luigi n. San Paolo di Jesi (AN) il 30/08/1900 residente alla Spezia agente di custodia 16/05/1945 a Pola

Landini Antonio di Francesco n. La Spezia 1924 8^ Rgt Vol. Bersaglieri Manara ../05/1945 nel Lager di Borovnica (Slovenia)

Larucci Luciano di Vittorio n. La Spezia il 07/12/1926 militare ex partigiano 09/02/1945 a Gorizia

Mantovani Luigi di Roberto n. La Spezia il 11/06/1926 sergente X^ Mas 02/12/1944 a Porto Rose-Pirano (Pola)

Mazzoni Leopoldo di Ferdinando n. Deiva Marina 15/11/1920 militare MDT 2^ Rgt. 18/09/1943 a Parenzo (Pola)

Piermattei Angelo di Domenico n. La Spezia 09/11/1905 ignota l’occupazione e la data di morte probabilmente in territorio di Zara

Righetti Lamberto di Alberto n. Lerici il 18/01/1910 X^ Mas Btg. Nuotatori Paracadutisti 31/05/1944 a Palmanova (UD)

Rossi Edgardo di Emilio n. La Spezia il 30/09/1904 Guardia di Finanza Rep. 5^ Legione 22/02/1945 a Tolmezzo (UD)

Sanvenero Giovanni n. La Spezia il 18/10/1915 artigliere 25/10/1943 in territorio ex Jugoslavia

Simonelli Augusto di Ernesto n. La Spezia il 18/12/1923 militare 14^ bgt. Costiero da Fortezza 11/09/1944 a Claunicco-Dolegna (GO)

Testore Ettore di Domenico n. La Spezia 20/08/1898 giornalista 26/09/1945 a Lubiana (Slovenia)

Venturini Savigliano di Mario Giuseppe n. Castelnuovo Magra il 10/03/1925 aviere ANR 19/07/1944 a Bordano (UD)

Zani Salvatore n. La Spezia 1917 bersagliere ignota la data della morte in Skofia Loka (Slovenia).

Questi sono i nominativi conosciuti ma i morti o gli scomparsi potrebbero essere molti di più in quanto l’OZNA, la polizia politica jugoslava, ha sistematicamentedistrutto gli incartamenti dello stato civile nei territori occupati per cancellare ogni traccia di italianità. Il numero definitivo della “pulizia etnica” operata contro gli Italiani di quelle terre non lo conosceremo mai.

Chi avesse altri dati può contattarmi privatamente al seguente indirizzo guidiemilio@libero.it.



Emilio Guidi