"Una settimana sulla MSC Seaview tra piscine, cannoni d'acqua e toboga"

- La nave da crociera MSC Seaview che ieri ha inaugurato la stagione di fermate nella nostra città (gran disgrazia che non ci si possa imbarcare), porta con piena legittimità il nome di “Vista sul Mare”.

Noi, non appena lo scorso luglio ci siamo saliti, siamo andati sul ponte dove si effettua la promenade sul mare. Il ponte 8, infatti, è una passeggiata sul vuoto con il pavimento costituito da una spessa lastra di vetro che, senza che nulla s’interponga alla vista, permette di vedere la spuma che nasce al procedere della nave.

L’interno è il regno del barocco che può anche far sorgere il sospetto del kitsch da tanto che si manifesta. Ma il relax è totale anche quando al ponte 15 ti appoggi ad una Ferrari di cui rimpiangi di non avere le chiavi. In crociera si sta bene per definizione. Se al ritorno a casa si piange, non è certo perché la bilancia è impietosa nel rivelare cifre che non si vorrebbero vedere.

La cosa che maggiormente colpisce è il parco acquatico il cui accesso è consentito solo a chi indossa il braccialetto: cioè, praticamente a tutti, indistintamente, senza guardare l’anagrafe perché lì siamo tutti bambini.

Il parco è situato al ponte di cui non si può scrivere né dire il numero vero. Attenendomi alla regola, dico solo che viene dopo il 16 e che la pulsantiera degli ascensori chiama 18. Il parco, che divide il ponte con una piscina coperta immersa in un peristilio ombreggiato che suggerisce nuotate, idromassaggio e siesta, è la cosa che maggiormente colpisce: una grande piscina piena di pistole e cannoncini ad acqua dove tutti, anche i bimbi dai capelli bianchi, sguazzano felici sparandosi. Al centro un palo regge un enorme pentolone che da più fonti riceve acqua che riversa, vera bomba, ogni trenta secondi sugli incauti che si soffermano sotto. Una campanella avverte ogni volta dell’imminente pericolo, ma per uno che scappa, ne vedi almeno venti che corrono là sotto per darsi una lavata. Si vede che si sentono sporchi perché non si ritraggono mai, capaci di stare dalla sveglia fino a pranzo a sdocciarsi senza tregua.

Dirai, ma quanti ponti ci sono se il parco è al numero che viene dopo 16? Beh, avendone voglia, si possono fare altri tre piani, a piedi, per arrivare ancora più in alto dove, distesi lungo una tavola da surf o buttandosi a bomba, ti riconducono a basso due “Speedy Aquatubes”. Sembrano parole strane, ma si tratta solo di due toboga che con giri tortuosi e svolte quasi ad angolo retto, ti riportano al punto di partenza.

Bagnato come un pulcino? Quando mai, lì, pur vecchiotti, ci sono solo sirene e tritoni!



ALBERTO SCARAMUCCIA