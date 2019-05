"Una centrale a turbogas non c'entra niente con il carbone"

- "Spett Redazione,

intervengo in merito alla discussione dell’eventuale ‘turbogas’ che l’Enel vorrebbe installare alla Spezia all’interno dell’area dell’attuale Centrale Termica.

Prima ed importante considerazione dopo che su Città della Spezia ho visto moltissimi interventi con una identica cosa in comune: tanta disinformazione da parte di esponenti politici che per mancanza di informazione e forse per ‘fretta’ stanno sparando parecchi ‘strafalcioni’ distorcendo notevolmente quello che è la verità.

Qui si parla di carbone e si parla di 2025… di 2029 (?)… numeri che forse non darebbe neanche il Mago Otelma (con cui mi scuso) , qui si tratta semplicemente di documentarsi e capire di cosa si sta trattando: un impianto ‘turbogas’ non c’entra niente con il carbone perché è alimentato con metano e tutti sappiamo che a Spezia il carbone finirà il suo ciclo nel 2021 e nel 2025 a livello nazionale.

Capisco che ognuno voglia dire la sua , parlando il più forte possibile, ma si cerchi anche di ‘lavorare’ su notizie ‘vere’, senza innescare polemiche e soprattutto dando dati veri, dati che con i mezzi attuali tutti si possono procurare e verificare.

Saluti"



Daniele Rebecchi