"Un tesoro nascosto e abbandonato"

- Ci sono tesori che sono sempre in bella vista davanti ai nostri occhi. E tesori che, invece sono seminascosti, ma non per questo sono meno affascinanti. E uno di questi è la Batteria Santa Croce. La Batteria Santa Croce è l' unica fortificazione in cui sono presenti ancora i cannoni, seppur smontati e resi inutilizzabili. Sono ancora presenti molte costruzioni dell' epoca, come le guardiole, i magazzini delle munizioni. Dalla sua piazzola più elevata (540 mslm) si ha una visuale impagabile di tutta La Spezia è dei suoi dintorni. La Batteria Santa Croce è stata costruita nel 1928, abbastanza innovativa per l'epoca per l'aver sfruttato la conformazione del territorio per la sua progettazione. Venne armata con cinque cannoni Ansaldo da 102 mm. La sua posizione così poco raggiungibile ha fatto sì che, a guerra finita, fosse quasi impossibile rimuovere gli armamenti, così vennero semplicemente smontati e lasciati sul posto.



Michela