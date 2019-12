"Un taglio dilaniante, in poche ore non c'è più niente"

- Cara redazione,

ho visto la devastazione, non per catastrofi climatiche. Un taglio dilaniante, fatto in pochi giorni e poche ore, come se i

tagliateste fossero inseguiti da qualcuno. Alberi di pino sani, si vede dai tagli, sono stati uccisi. Come uccidere un uomo sano per paura che fra qualche anno si ammali di tumore. Un sindaco che merita premi, sicuramente la rielezione alle prossime amministative comunali. Cari elettori, non dimenticate queste immagini.

La litoranea di Fiumaretta non è più la stessa.

Non so più cosa dire.



Grazie dell'attenzione.



Eugenio